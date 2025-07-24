Найти достойную работу для пенсионеров в Николаеве становится все проще, ведь каждый день добавляются вакансии, где нужны люди с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Николаеве уже давно перестала быть чем-то редким, сообщает Politeka.

Мы проанализировали объявление на сайте work.ua и увидели, что работа для пенсионеров в Николаеве охватывает различные направления и включает как физический, так и менее энергозатратный труд.

Один из таких вариантов – вакансия обивщика мебели. Здесь не требуют опыта, главное, чтобы были чистоплотность, аккуратность и готовность учиться. График предусматривает разные изменения: одна начинается в 7:00 и длится до 15:30, другая – с 15:30 до 23:40.

Во время военного состояния график гибок, все обсуждается индивидуально. Зарплата здесь сдельно-премиальная, и если выполнять план, можно получить и премии. Платить обещают от 11 до 18 тысяч гривен.

Еще один пример – курьер в сервисе доставки еды. Эта работа для пенсионеров в Николаеве подойдет активным и коммуникабельным людям, которые хорошо знают город и выглядят опрятно.

Здесь предусмотрен индивидуальный график, а зарплата состоит из фиксированной части, бонусов за доставку и даже оплаты на каждый километр.

Кроме того, работникам ежедневно выдают половину заработка, компенсируют горючее и имеются чаевые. Изменения продолжаются с 10:30 до 22:00, также есть возможность выбрать удобный филиал. Зарплат здесь может колебаться от 25 др 32 тысяч.

Для водителей со своим авто и базовыми техническими навыками есть еще один вариант. Сеть Global Tech Service ищет технику по ремонту, работающую по маршруту в пределах региона.

Нужно обслуживать торговое оборудование, проверять подсветки, поддерживать чистоту, а также отчитываться о выполненных задачах через мобильное приложение. Компания обещает стабильную оплату от 32 500 и выше, полную компенсацию за горючее, амортизацию автомобиля и связь.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.