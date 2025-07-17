Программа денежной помощи Сумской области является важной поддержкой для внутренне перемещенных лиц и других категорий населения.

Денежная помощь в Сумской области предоставляется УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Как говорит информация на официальном канале, получить поддержку можно 18 июля 2025 года.

В Запорожской области продолжается регистрация на программу денежной помощи Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Мобильные группы будут работать 18 июля 2025 в селах Бездрик и Токари Бездрицкой территориальной громады. Запись на прием осуществляется заранее по телефону пункта сбора данных в городе Сумы.

В селе Бездрик прием будет проходить на улице Октябрьской, 2, с 10:00 до 12:30. После этого мобильная группа будет работать в Токарях по адресу улица Центральная, 2, с 13:00 до 14:30. Обслуживание производится только по предварительной записи, что помогает избежать очередей и обеспечить удобство для всех желающих.

Для записи на прием необходимо обращаться по телефону пункта сбора данных в городе Сумы. Контактный центр работает по будням с 9:00 до 16:00.

Программа денежной помощи в Сумской области является важной поддержкой для внутренне перемещенных лиц и других категорий населения, нуждающихся в финансовой поддержке. Мобильные группы УВКБ ООН обеспечивают доступность услуг, особенно жителям сельских территорий, где невозможно посетить офисы организации.

Благодаря таким выездам больше людей может подать заявку и получить необходимую поддержку, что помогает облегчить сложные жизненные обстоятельства. Обращайтесь за консультацией и записью вовремя, чтобы не упустить свою очередь на получение помощи.

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