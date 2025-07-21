Подорожание проезда Сумской области затронуло не только областной центр, но и меньшие города, в том числе Глухов, сообщает Politeka.

Подорожание проезда Сумской области задело прежде всего жителей Глухова. Там перевозчики обратились в городской совет с просьбой пересмотреть тарифы.

Причины традиционны, но вполне ясны, ведь выросли цены на топливо, выросла стоимость запчастей, а также возросла минимальная заработная плата для водителей. Городские власти решение поддержали, и уже с 1 мая местные платят больше.

К примеру, за маршрут №6, который едет с улицы Шевченко до Путивльской, теперь придется заплатить 15 гривен. Для школьников действует скидка, передвижение по городу для них стоит 10 гривен. Это направление обслуживает перевозчик ФЛП Буйда Н.М.

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На маршруте №8-П, который соединяет Слипород с центром Глухова и Заводской, ситуация такая же. Там цена на билет тоже поднялась до 15, а перевозку осуществляет ФЛП Дмитренко А.А.

Изменения почувствовали и в Сумах. Здесь подорожание проезда по Сумской области проявилось менее заметно, однако для многих жителей ежедневные расходы на дорогу бьют по кошельку.

Поездка в городском автобусе или в троллейбусе стоит 6 грн. На первый взгляд не слишком много, но если человек пользуется транспортом каждый день, это уже перестает быть незаметными затратами.

Для тех, кто регулярно добирается на работу или обучение, есть вариант с абонементами. К примеру, комплект из 40 поездок обойдется в 240 грн. Есть также комбинированные абонементы. За 25 поездок в троллейбусе и 35 в автобусе придется выложить 360. Студентам дневной формы обучения предоставляется скидка, они платят половину стоимости.

Местные жители часто возмущаются тем, что наряду с ценами не меняется качество перевозок. По их словам, салоны автобусов часто остаются в неудовлетворительном состоянии, а графики не всегда выдерживаются. Тем не менее, перевозчики считают, что пересмотр тарифов был неизбежен.

Источник: Данкор.онлайн .

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