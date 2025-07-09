Работа для пенсионеров в Харькове есть шанс оставаться социально активными, поддерживать финансовую стабильность.

Работа для пенсионеров в Харькове перестает быть редкостью, сообщает Politeka.

Все больше предприятий открывают свои двери для людей постарше, предлагая достойные условия труда, уважение к опыту и стабильный заработок. В городе и в пригороде появляются новые вакансии, где пенсионеры могут реализовать себя без перегрузок и в комфортных условиях.

Столовая "Джульетта и котлета" в Изюме приглашает поваров домашней кухни. Оплата – до 1000 грн в день, жилье для приезжих предоставляется. Меню включает в себя первые блюда, гарниры, выпечку. Важны только ответственность, чистоплотность и желание готовить. Даже без стажа можно научиться всему на месте. Атмосфера тепла, дружеский коллектив и полноценное питание во время смены – все это создает комфортные условия для пожилых работников.

В то же время, магазин продуктов «Гурман» ищет продавца с опытом. Работа в поселке Русская Лозовая возле Харькова, удобное расположение - на трассе, график - с 7:00 до 19:00. Дополнительным преимуществом есть возможность трудоустройства студентов и людей с инвалидностью.

Также парикмахеры-универсалы могут подключиться к сети "Экспресс Стрижка". Вакансия предусматривает полную занятость, индивидуальный график, теплое помещение, постоянное наличие воды и света. Здесь предпочитают опытных специалистов, независимо от возраста, в том числе ветеранов.

Работа для пенсионеров в Харькове — шанс оставаться социально активными, поддерживать финансовую стабильность и передавать свой опыт младшему поколению.

Кстати, в городе также доступны вакансии для переселенцев.

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