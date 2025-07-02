Денежная помощь для пенсионеров в Сумах выплачивается Всемирной продовольственной программой от ООН, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении представителей Агентства ООН в Telegram-канале.
Запись в очередь на прием в пункте сбора данных в городе Сумы по адресу ул. Революции Достоинства,15.
Речь идет о выплате 3,6 тыс. грн в трехмесячный период в "одни руки". Право на выплаты имеют следующие категории граждан:
- внутренние переселенцы, которые переместились в пределах страны не более полугода назад;
- беженцы, вернувшиеся домой из-за границы.
Важно, чтобы претенденты не участвовали в программах финподдержки от аналогичных организаций за три предыдущих месяца и имели небольшие финансовые возможности (доход на каждого в семье не превышает 5,4 тыс. грн).
Денежная помощь для пенсионеров в Сумах не касается следующих категорий граждан:
- в семье есть только один из родителей, который воспитывает несовершеннолетних детей, заботится о лицах преклонных лет;
- домохозяйство состоит только из пожилых людей, и воспитывающих несовершеннолетних детей;
- в семье есть тяжелобольные лица или люди с инвалидностью.
После записи в электронную очередь приема необходимо ожидать звонка работников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН. Вам в телефонном режиме сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием.
С собой нужно иметь следующие документы:
- паспорт гражданина и идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- номер банковской карты;
- документы, где подтверждается соответствующая категория уязвимости;
- номер телефона заявителя.
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