Денежная помощь для пенсионеров в Сумах не касается некоторых категорий граждан.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумах выплачивается Всемирной продовольственной программой от ООН, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении представителей Агентства ООН в Telegram-канале.

Запись в очередь на прием в пункте сбора данных в городе Сумы по адресу ул. Революции Достоинства,15.

Речь идет о выплате 3,6 тыс. грн в трехмесячный период в "одни руки". Право на выплаты имеют следующие категории граждан:

внутренние переселенцы, которые переместились в пределах страны не более полугода назад;

беженцы, вернувшиеся домой из-за границы.

Важно, чтобы претенденты не участвовали в программах финподдержки от аналогичных организаций за три предыдущих месяца и имели небольшие финансовые возможности (доход на каждого в семье не превышает 5,4 тыс. грн).

Денежная помощь для пенсионеров в Сумах не касается следующих категорий граждан:

в семье есть только один из родителей, который воспитывает несовершеннолетних детей, заботится о лицах преклонных лет;

домохозяйство состоит только из пожилых людей, и воспитывающих несовершеннолетних детей;

в семье есть тяжелобольные лица или люди с инвалидностью.

После записи в электронную очередь приема необходимо ожидать звонка работников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН. Вам в телефонном режиме сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием.

С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина и идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты;

документы, где подтверждается соответствующая категория уязвимости;

номер телефона заявителя.

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