Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Украине и поведали все детали.

Прогноз погоды в Украине в конце июня обещает изменяющиеся условия, сообщает Politeka.

В течение трех дней – с пятницы по воскресенье – синоптики обещают неустойчивые условия, характерные для первого месяца лета.

Воскресенье, 29 июня

В Харькове день будет облачным с утренним дождем, который продержится до обеда. Температура воздуха – от +17°C до +24°C, влажность – более 80%, атмосферное давление стабильное.

Во Львове – дождливый день, особенно утром. Температурные показатели – +15…+22°C. Облачно.

В Киеве - без существенных осадков, местами облачно, днем ​​- до +23°C, ночью - около +14°C.

Понедельник, 30 июня:

Харьков будет оставаться под влиянием влажной воздушной массы. Утро начнется с мелкого ливня, который постепенно прекратится к вечеру. Температурные показатели от +15°C ночью до +23°C днем.

В Киеве – ясная погода утром, затем – переменная облачность. Без осадков. Температура - +14 ... +23 °C.

Во Львове – дождь до обеда, затем – прояснение. Ветер слабый, до +25°C.

В Одессе по-летнему жарко: +27°C, без осадков, небольшая облачность вечером.

Вторник, 1 июля:

Харьков снова встретит день с дождем: прогнозируются кратковременные ливни утром, однако к вечеру небо прояснится. Температурные показатели – +17…+25°C.

В Киеве – сухо, тепло, переменная облачность. Температура – ​​до +25°C днем.

Львов порадует солнечной погодой: после нескольких дождливых дней – ясное небо, до +26°C.

На юге будет самое жаркое: в Одессе — до +29°C, сухо, солнечно, ветер умеренный, до 6 м/с.

Прогноз погоды в Украине подарит настоящий летний микс – с теплом, дождями и свежим дыханием ветра перед настоящим жарким июльским периодом.

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