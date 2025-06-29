В ряде регионов Украины уже появился график отключения газа на неделю с 30 июня по 6 июля, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться.

График отключения газа на неделю с 30 июня по 6 июля уже согласован и предусматривает плановые работы, охватывающие Киевскую и Винницкую области, сообщает Politeka.

Газовики призывают потребителей внимательно следить за информацией и соблюдать все технические рекомендации.

График отключения газа в неделю с 30 июня по 6 июля начинается с Белой Церкви. В четверг газоснабжение частично ограничат из-за реконструкции системы в доме на Игоря Каплуненко,5 и на Олеся Гончара,3. С 9:00 до 17:00 по этим адресам не будет голубого топлива.

Еще одна точка на карте — село Журавлиха, входящее в Таращанское отделение в Киевской области. Здесь снабжение прекратят частично и поэтапно с 1 по 11 число. Причина та же — плановые ремонтные работы.

Гозовики обращают внимание на то, что без доступа к помещениям невозможно полностью восстановить подачу. Так что просят жителей быть дома на момент повторного запуска.

В тот же период график отключения газа в неделю с 30 июня по 6 июля охватит и ряд адресов в городе Винница. Уже с 1 числа начнут ремонты на Антонова, 13Б (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), а также на Героев Нацгвардии, 64 и 67. В среду поставки исчезнут на Антонова, 13В (все четыре корпуса) и Героев Нацгвардии, 53 и 55.

На следующий день техническое обслуживание коснется жителей Гетьмана Мазепы, 9А, 9Б, 9В, 29 и 31Б. Параллельно работы будут продолжаться на Героев Нацгвардии,49 и 51. В пятницу к перечню прибавятся адреса в ІІІ переулке Михаила Глинки, а именно 15, 17, 11Б, 15А и 17А.

Винницкий филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» отмечает, что эти мероприятия проводятся по поддержанию технического состояния газовых систем в безопасном и рабочем состоянии. Все ремонты будут выполнены в дневные часы – с 10:00 до 17:00.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.