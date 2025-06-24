Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Украине и поведали все детали.

Прогноз погоды в Украине на среду-пятницу, 25-27 июня, свидетельствует об изменении условий, сообщает Politeka.

Первая половина периода будет сопровождаться дождями и облаками, но ближе к выходным небо прояснится почти во всех регионах.

Харьков

В среду, 25 июня, мелкие осадки сменятся ясной погодой на весь день. Температура днем ​​– до +23 °C, ночью – около +15 °C. В четверг ожидается сильный утренний дождь, который прекратится к обеду (+21 °C днем). В пятницу без осадков, с утра ясное небо, до +23 °C.

Львов

Пасмурная среда пройдет без осадков, температура днем ​​– до +26 °C. В четверг солнце появится уже утром, а день будет ясным. В пятницу прогнозируют дождь с самого утра, ослабеющего после обеда, температурные показели – ​​до +23 °C.

Киев

В среду облачно, днем ​​возможен мелкий дождь (+22–23 °C). В ночь на четверг возможны осадки, но днем прояснится. В пятницу утро будет солнечным, но в середине дня ожидаются облака, без осадков.

Одесса

25 и 26 июня юудет стабильная и хорошая погода до +29 °C. Лишь во второй половине среды возможны легкие тучи. В пятницу небо будет облачным, жара будет держаться на уровне +27 °C.

Наши предки в этот день подсказывают внимательно наблюдать за росой, луной и рыбами. По народным наблюдениям, осадки 27 июня могли стать признаком семинедельной слеты, поэтому его избегание есть хорошим знаком.

Прогноз погоды в Украине на эти дни обнадеживает: после неустойчивого начала недели, большинство регионов встретят выходные с ясным небом, а такоже достаточно приятной температурой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения