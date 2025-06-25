Местные с тревогой восприняли подорожание проезда в Сумской области, ведь рост цен на транспорт начал затрагивать не только областной центр, но и небольшие общины.

Подорожание проезда в Сумской области уже отразилось на кошельках жителей Глухова, сообщает Politeka.

В городе перевозчики официально обратились в городской совет с просьбой поднять тарифы. Они объяснили это увеличением расходов на горючее, запчасти и необходимостью платить большую минимальную зарплату водителям.

В ответ исполком утвердил новые цены, и с 1 мая стоимость билета на некоторых маршрутах ощутимо выросла. На шестом маршруте, соединяющем улицу Шевченко с Путивльской, теперь за взрослый билет придется заплатить 15 гривен.

Для школьников предусмотрели скидку, и стоимость составляет 10 гривен. Это направление обслуживает ФЛП Буйда Н.М. Не обошли изменения и другие маршруты.

Например, тариф на направлении №8-П, связывающий село Слипород с центральной частью и районом Заводской, также вырос до аналогичного уровня. Обслуживает этот маршрут ФЛП Дмитренко А.А.

Но на этом подорожание проезда в Сумской области не остановилось. В самом областном центре сейчас цена билета на автобус или троллейбус составляет 6 гривен. Вроде бы сумма и небольшая, но когда речь идет о ежедневном пути на работу, учебе или разных кружках — сумма за месяц получается немалая.

Абонемент на 40 поездок обходится в 240 грн. Если же выбирать комбинированный проездной на 25 поездок в троллейбусе и 35 в автобусе, придется выложить уже 360. Студенты, которые учатся на дневной форме, платят лишь половину этой суммы.

Часть жителей считает, что подорожание проезда в Сумской области должно сопровождаться улучшением сервиса или хотя бы обновлением подвижного состава. К сожалению, автобусы и троллейбусы часто оставляют желать лучшего.

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