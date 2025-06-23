График отключения газа в Харьковской области плановый и необходимый для поддержания стабильной и безопасной работы инженерных систем.

График отключения газа в Харьковской области на 24 июня 2025 года включает в себя Слободской район Харькова, где специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» будут проводить работы на местных газовых сетях, сообщает Politeka.

В этой связи жители ряда улиц временно останутся без газоснабжения.

Подача газа будет прекращена по следующим адресам:

въезд Золотой 2-й, дом. 11

пров. Тарасовский, дом. 16, 18, 20

ул. Полевая, дом. 55, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 82, 84, 86, 87, 118-В, 118-Б, 118-А, 120, 122, 124, 126, 128

пров. Золотой, дом. 14, 16, 18, 20, 22, 24

ул. Дмитрия Коцюбайло, дом. 42, 44, 46-А

ул. Ханченковская, дом. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Компания просит потребителей заранее перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание утечек и опасных ситуаций.

После завершения работ подключение домов будет происходить поэтапно, только при условии предоставления доступа в каждую квартиру или частное помещение для проверки внутридомовых систем. Такие действия предусмотрены Правилами технической эксплуатации систем газоснабжения.

«Газсети» призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать меры безопасности. Полное восстановление газоснабжения зависит от скорости и полноты проводимых проверок и допуска всех помещений.

График отключения газа в Харьковской области плановый и необходимый для поддержания стабильной и безопасной работы инженерных систем.

Кроме того, в случае изменений в графике потребителей будут проинформированы дополнительно на официальных ресурсах.

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