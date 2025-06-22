Прогноз погоды в Украине на неделю с 23 по 29 июня обещает более-менее стабильное время, однако с жаркими днями.

Прогноз погоды в Украине на неделю с 23 по 29 июня составили синоптики и раскрыли, что ждать возвращения жары в ближайшее время не стоит, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные нескольких синоптических сайтов.

Прогноз погоды в Украине на неделю с 23 по 29 июня сделал ряд экспертов. Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха раскрыла, что только в начале следующей недели, с 23 числа, вернется летнее тепло.

Как отмечает она, изменчивую пору в ближайшие дни повлечет за собой прохождение нескольких атмосферных фронтов, которые будут перемещаться с северо-запада на юго-восток, охватывая всю территорию. Они принесут с собой кратковременные дожди и грозы.

Известный синоптик Игорь Кибальчич, сделал прогноз погоды в Украине на неделю с 23 по 29 июня и раскрыл, что только в начале недели ближайшими стоит ожидать небольшого снижения температуры воздуха, особенно в дневное время. Однако в последующие дни значительно потеплеет.

В период с 24 по 28 число в Украине будет преобладать сухая пора – существенных осадков не прогнозируется. Лишь 25 и 26 июня на севере Левобережья и местами в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами. Температурный фон значительно возрастет: ночью воздух будет прогреваться до +11…+19 °С, днем ​​столбики термометров поднимутся до +25…+32 °С, а в южных регионах и местами на западе – до +33…+35 °С.

С 29-го, под влиянием надвигающегося с севера Европы циклона ожидается очередное похолодание, которое охватит большинство областей страны. Теплая погода сохранится преимущественно на юге.

Наиболее заметное снижение температуры ощутят жители северных, западных и частично южных регионов: ночью прогнозируется +9…+15 °С, днем ​​– не выше +19…+25 °С. В центре, на юге и в Закарпатской области дневная температура будет держаться в пределах +26…+33 °С, а ночью – от +12 до +20 °С.

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