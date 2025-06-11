Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове являются реальной поддержкой для тех, кто в этом нуждается.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить благодаря гуманитарным инициативам международных и украинских организаций, сообщает Politeka.

ЮНИСЕФ Украина оказывает помощь детям – одежда, обувь, гигиенические средства и игрушки Центр работает по адресу ул. Пушкинская, 48, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Также в городе работает Координационный гуманитарный центр. Чтобы получить поддержку, необходимо подать заявку и дождаться подтверждения. Партнером инициативы является благотворительный фонд «Право на защиту», принимающий посетителей по ул. Малая Гончаровская, 28/30.

ЮНИСЕФ продолжает помогать в удовлетворении гуманитарных потребностей детей, включая доступ к образованию и психосоциальную поддержку.

Кроме того, харьковчане могут получить гуманитарную помощь через службы доставки Новая Почта и Укрпочта. Контакт-центры предоставляют консультации по индивидуальным продуктовым наборам и адресам пунктов выдачи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове — это реальная поддержка для нуждающихся.

Информация о доступной помощи регулярно обновляется соответствующими организациями. Обращение в указанные центры поможет уточнить условия получения поддержки.

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