Подорожание продуктов в Харьковской области хоть и не стремительно, но стабильно.

Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , по состоянию на 9 июня 2025 года средняя цена на масло Крестьянское 72,5% (200 г) составляет 117,25 грн, что на 0,30 больше, чем в мае. Самое дешевое масло продается в Auchan – 113,90 гривен, самое дорогое – в Megamarket (119,40).

Кефир Крестьянский 2,5% (950 мл) подорожал на 0,75 – до 61,49 грн. в среднем. Самая низкая стоимость – 53,90 у сети Auchan, а самая высокая – 69,99 у Novus.

Расценки на сметану Президент 15% (350 г) тоже выросли: с 54,16 гривен в мае до 54,49 в июне (+0,50 грн). У Metro она стоит 53,98, у Novus – 54,99.

Что касается бакалеи, то средняя стоимость на гречку (1 кг) выросла на 0,15 грн – до 34,25. Самая низкая цена зафиксирована в Auchan – 29,90, а самая высокая – в Megamarket (43,20).

В харьковской сети супермаркетов «Рост» предлагаются следующие расценки: масло «Экстра» 83% (180 г) – 80,41 гривен, кефир «Ферма» 1% (840 г) – 54,40, сметана «Белая линия» 20% (200 г) – 39,40, верми а гречка Holms (800 г) – 41,70.

Подорожание продуктов в Харьковской области хоть и не стремительно, но стабильно — потребители продолжают фиксировать незначительные, но регулярные рост цен на основные товары.

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