Работа для пенсионеров в Николаеве становится все доступнее и позволяет пожилым людям оставаться активными и зарабатывать неплохие деньги.

Местные работодатели все чаще открывают двери для пожилых людей, которые не хотят сидеть без дела, поэтому работа для пенсионеров в Николаеве есть , сообщает Politeka.

Кто-то стремится к дополнительному заработку, а кто-то просто не представляет себя без движения и ощущения потребности другим. Все эти потребности закрывает работа пенсионеров в Николаеве. Мы проанализировали предложения на сайте jooble, чтобы показать вам наиболее актуальные.

Работа для пенсионеров в Николаеве охватывает разные сферы. Например, открыта вакансия водителя с категорией СЭ. Задачи понятны: перевозка зерновых грузов в пределах области или по всей Украине. Можно работать полный день или частично. Основное здесь – иметь чип-карту. Зарплата стабильна, приходит вовремя и составляет 25 тысяч.

Сеть магазинов Аврора также ищет продавцов. Здесь приветствуют не только молодежь, но и старшее поколение. Даже если опыта нет – это не проблема. Учеба входит в программу, поэтому все необходимое покажут и объяснят.

График можно выбрать гибкий. В обязанности входит расчет клиентов в кассе, выкладка товаров и поддержание порядка. Еще одно направление – упаковка пищевой продукции.

На эту позицию готовы принять даже без опыта. Единственное требование – санитарная книжка. График: сутки через два. Оплата за день и ночь разная, но в результате получается неплохая сумма в смену. Платить обещают 15400.

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