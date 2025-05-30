Новая система оплаты проезда во Львовской области направлена ​​на обеспечение удобного, современного и справедливого механизма расчета за передвижение.

Новая система оплаты проезда во Львовской области стартует в Дрогобычском обществе уже с 1 июня 2025 года, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято 27 мая, во время внеочередного заседания исполнительного комитета Дрогобычского городского совета.

Среди ключевых вопросов, рассмотренных на заседании — внедрение Карты жителя Дрогобычской территориальной общины и пересмотр действующих тарифов на перевозку городским и пригородным транспортом.

Теперь льготные категории граждан, в том числе пенсионеры, ученики и другие лица, имеющие право на социальные гарантии, смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

В частности, лица пенсионного возраста получат право на 20 бесплатных поездок ежемесячно, которые можно будет подтверждать с помощью пластиковой карты или мобильного приложения. Ученики заведений общего среднего образования смогут бесплатно ездить до 19:30 в течение всего учебного года, предъявляя ученический билет.

Выдача Карты жителя уже идет в Действие Центре города Дрогобыч. Городские власти подчеркивают, что новая система оплаты проезда во Львовской области направлена ​​на обеспечение удобного, современного и справедливого механизма расчета за передвижение, охватывающего всех жителей общины.

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