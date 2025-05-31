В столице и области стартовал новый этап гуманитарной помощи для пенсионеров, потому рассказываем об этом подробнее.

Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется благотворительной организацией "Парк Победы", которая уже объявила о приеме заявок, сообщает Politeka.

Организаторы отмечают, что заявки можно подать онлайн. Следует только заполнить короткую форму по ссылке и указать необходимые данные. Гуманитарная помощь пенсионерам в виде продуктов будет доставляться по почте.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и семей военнослужащих в этот раз имеет четкие критерии. Поддержку смогут получить семьи, проживающие в Киеве или области, а приоритет оказывается воспитывающим детей.

В центре внимания также остаются пожилые люди. В это непростое время, когда цены на продовольствие постоянно растут, а ресурсы у многих иссякают, даже обычный набор базовых товаров может дать ощущение облегчения и заботы.

Другая важная инициатива, действующая параллельно, касается денежной поддержки. Речь идет о выплатах в июне 2025 года от международных партнеров, в частности ООН. Деньги могут получить как переселенцы, так и вернувшиеся домой после временного выезда. Но есть определенные условия.

Например, семья должна быть малообеспеченной или относиться к уязвимым категориям. Если в семье есть только один из родителей с детьми или пожилые люди, а также люди с инвалидностью или хроническими болезнями — это дает право подать заявку.

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