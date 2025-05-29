Платежки за тепло в июне в Харькове вызывают немало вопросов из-за сложностей двухставочного тарифа, сообщает Politeka.

Хотя отопительный сезон уже завершился, многие жители продолжают получать счета за тепло, что обусловлено особенностями тарифной системы. Двухставочный тариф предусматривает равномерную оплату в течение года, чтобы разгрузить зимние платежи, однако на практике это не всегда работает прозрачно и справедливо.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко разъясняет, что двухставочный тарифный план часто используется теплокоммунэнерго для непрозрачных схем начисления.

Основная идея состоит в том, что платеж распределяется между летним и зимним периодами, что в Европе является привычной практикой. В Украине же это часто приводит к путанице и несоответствиям, особенно когда в доме установлены счетчики.

Для точного контроля необходимо анализировать оплату за год, что доступно не всем потребителям. Поэтому поставщики услуг могут злоупотреблять сложностью тарифов, что вызывает многочисленные жалобы из разных регионов. Примеров таких махинаций было немало, в частности, в Харькове в 2023 году, когда жители получили завышенные платежки.

Попенко отмечает: следует тщательно проверять начисления, требовать детальных расчетов и быть внимательными к изменениям. В то же время, эффективного государственного контроля пока нет, что лишь усложняет ситуацию для потребителей, которых ждут платежи за тепло в июне в Харькове.

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