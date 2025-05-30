Вопрос повышения тарифа на газ с 1 июня интересует многих украинцев из Одесской области.

Тариф на газ с 1 июня будет оставаться неизменным для потребителей "Нефтегаза", сообщает Politeka.

Цена на газ зафиксирована на уровне 7,96 гривны за кубометр и будет действовать до 2026 года. Такие данные подтвердили в самой компании .

Вместе с тарифом на голубое топливо украинцы будут платить отдельно за доставку голубого топлива. Стоимость услуги по транспортировке устанавливается каждый год и зависит от региона.

В частности, в Одесской области тарифный план на газодоставку для клиентов оператора ОАО "Одессагаз" составляет 1,308 грн за кубометр. Отмечается, что даже если потребитель не использует газ, но подключен к сети, оплату за доставку все равно нужно производить.

Чтобы избежать дополнительных расходов, можно оформить отключение от газовых сетей, обратившись к оператору с заявлением о расторжении договора и получив соответствующий акт остановки поставки. Если компания откажет, следует обращаться в НКРЭКУ.

Таким образом, тариф на газ с 1 июня для потребителей "Нефтегаза" останется стабильным, а жители Одесской области будут платить отдельно за услугу доставки согласно действующим ценам.