Отключение воды в Днепре коснется как частного сектора, так и многоквартирных домов.

Отключение воды в Днепре на следующей неделе коснется должников в трех районах города, сообщает Politeka.

КП "Днепроводоканал" продолжает ограничение услуг водоснабжения и водоотвода из-за неуплаты задолженности.

С 26 по 30 мая специализированные бригады будут работать в Самарском, Центральном и Новокодаком районах, где сумма долга составляет почти 800 тысяч гривен.

Огреничение коснется как частного сектора, так и многоквартирных домов. В частном секторе должниками являются абоненты по адресам: улицы Добробатов, Кондукторская, Песочная, Рыболовная, Новая, Одаровская, Привокзальная, Рожкова, Металлургов, Степана Чарнецкого, Ямпольская, Больничная, Гражданская, Золотоосенняя и Осенняя.

В многоквартирных домах ограничения услуг коснутся домов на улицах Семафорна, Кирилла Синельникова и бульваре Батальона Днепр.

КП "Днепропроводоканал" призывает жителей своевременно погасить задолженность или обратиться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» для заключения договоров реструктуризации во избежание отключений воды в Днепре. Своевременная оплата поможет сохранить комфорт и обеспечить бесперебойное водоснабжение.