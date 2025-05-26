Отключение воды в Днепре на следующей неделе коснется должников в трех районах города, сообщает Politeka.
КП "Днепроводоканал" продолжает ограничение услуг водоснабжения и водоотвода из-за неуплаты задолженности.
С 26 по 30 мая специализированные бригады будут работать в Самарском, Центральном и Новокодаком районах, где сумма долга составляет почти 800 тысяч гривен.
Огреничение коснется как частного сектора, так и многоквартирных домов. В частном секторе должниками являются абоненты по адресам: улицы Добробатов, Кондукторская, Песочная, Рыболовная, Новая, Одаровская, Привокзальная, Рожкова, Металлургов, Степана Чарнецкого, Ямпольская, Больничная, Гражданская, Золотоосенняя и Осенняя.
В многоквартирных домах ограничения услуг коснутся домов на улицах Семафорна, Кирилла Синельникова и бульваре Батальона Днепр.
КП "Днепропроводоканал" призывает жителей своевременно погасить задолженность или обратиться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» для заключения договоров реструктуризации во избежание отключений воды в Днепре. Своевременная оплата поможет сохранить комфорт и обеспечить бесперебойное водоснабжение.
Кроме того, жителям советуют следить за обновлением на официальных ресурсах КП «Днепропроводоканал» для своевременной информации об отключении и подключении.
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