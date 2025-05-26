Гуманитарная помощь пенсионеров в Украине предоставляется в виде продуктов, одежды, гигиенических наборов и не только.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине предоставляется бесплатно и целево, в форме денежных выплат, товаров, услуг или выполнения работ, сообщает Politeka.net

Ее источниками могут быть как отечественные, так и международные доноры.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине в виде продуктов

Помимо финансовой поддержки, можна рассчитывать на бесплатные наборы продуктов.

Как получить: Подать заявление в управление социальной политики по месту жительства. Необходимо предоставить пакет документов, подтверждающий статус пенсионера и потребность в поддержки.

Поддержка от благотворительного фонда Каритас

В рамках деятельности фонда люди могут получить продуктовые и гигиенические наборы, детское питание, подгузники. Также функционирует «социальный гардероб», где каждый нуждающийся может выбрать для себя необходимую одежду и обувь.

Как получить: позвонить по телефону 0800336734.

Дополнительные деньги от ООН (ВПП ООН)

Украинцам, чей ежемесячный доход составляет менее 3250 грн, предоставляется гумпомощь в виде выплат.

Кто имеет право:

лица, получающие пенсию или сумма ниже 3250 грн.;

не получали денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Программа продлена до конца мая 2025 года. В 2023 году такие выплаты действовали до конца года.

Как получить: обратитесь в местный территориальный центр социального обслуживания или управление защиты населения.

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