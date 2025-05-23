Граждане Украины, сдающие жилье, могут рассчитывать на компенсацию за аренду жилья для переселенцев, сообщает Politeka.net.
Такая возможность предусмотрена для лиц:
- физическими лицами;
- физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).
Следует отметить, что юридические лица не имеют права на получение такой льготы.
Как подать заявку
Чтобы воспользоваться возможностью компенсации аренды жилья для переселенцев, необходимо поставить соответствующую отметку в заявлении на получение субсидии. Это касается как личного обращения в Пенсионный фонд Украины, так и подачи заявления онлайн через Портал электронных услуг ПФУ.
Размер
Сумма зависит от стоимости аренды, указанной в договоре, в соответствии с установленной предельной стоимостью:
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если стоимость превышает предельную – возмещение начисляется с учетом максимально допустимой суммы;
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если сумма ниже предельной — возмещение исчисляется в соответствии с фактической стоимостью, указанной в договоре.
Выплаты в расчете на месяц
- Для физических лиц
возмещается 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.
- Для ФЛП II группы (упрощенная система)
компенсация составляет 1600 грн единого налога (ЕП) и 800 грн военного сбора.
- Для ФЛП III группы:
- плательщики НДС: 3% ЕН и 1% военного сбора;
- неплательщики НДС: 5% ЕН и 1% военного сбора.
Периодичность выплат: с производится один раз в квартал.
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