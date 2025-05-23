Арендодатели могут получить компенсацию за аренду жилья для переселенцев, однако не все имеют такую ​​возможность.

Граждане Украины, сдающие жилье, могут рассчитывать на компенсацию за аренду жилья для переселенцев, сообщает Politeka.net.

Такая возможность предусмотрена для лиц:

физическими лицами;

физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).

Следует отметить, что юридические лица не имеют права на получение такой льготы.

Как подать заявку

Чтобы воспользоваться возможностью компенсации аренды жилья для переселенцев, необходимо поставить соответствующую отметку в заявлении на получение субсидии. Это касается как личного обращения в Пенсионный фонд Украины, так и подачи заявления онлайн через Портал электронных услуг ПФУ.

Размер

Сумма зависит от стоимости аренды, указанной в договоре, в соответствии с установленной предельной стоимостью:

если стоимость превышает предельную – возмещение начисляется с учетом максимально допустимой суммы;

если сумма ниже предельной — возмещение исчисляется в соответствии с фактической стоимостью, указанной в договоре.

Выплаты в расчете на месяц

Для физических лиц

возмещается 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

возмещается 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Для ФЛП II группы (упрощенная система)

компенсация составляет 1600 грн единого налога (ЕП) и 800 грн военного сбора.

компенсация составляет 1600 грн единого налога (ЕП) и 800 грн военного сбора. Для ФЛП III группы:

- плательщики НДС: 3% ЕН и 1% военного сбора;

- неплательщики НДС: 5% ЕН и 1% военного сбора.

Периодичность выплат: с производится один раз в квартал.

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