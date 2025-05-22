Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 23 мая и рассказали об этом дне.

Прогноз погоды в Запорожье на 23 мая обещает жителям комфортный весенний день без дождя, сообщает Politeka.

Весь день в городе будет ясная атмосфера, небо будет преимущественно чистым, а температура воздуха приятно порадует стабильным теплом.

В ночные часы ожидается около +12…+14°C, а днем ​​воздух прогреется до +25°C. Ветер умеренный - до 4 м/с, давление будет колебаться в пределах 751-753 мм рт. ст., влажность будет снижаться с утренних 83% до 38% в дневное время, что сделает условия еще более комфортными.

Однако, при высокой влажности людям с хроническими заболеваниями следует позаботиться о себе, ведь это может усугублять самочувствие.

Вероятность осадков в течение суток минимальна — всего 1–2%, так что зонтики не понадобятся. Солнце взойдет в 04:52, а закат ожидается в 20:20, что обеспечит продолжительный световой день. За последние 130 лет самая высокая температура в этот день в Запорожье фиксировалась в 2007 году - +33°C, а самая низкая - +4.6°C в 2020-м.

По народному календарю эти сутки назывались Семик. Хотя точное происхождение названия неизвестно, считалось, что 23 мая – именины земли. Работать на ней было запрещено, ведь она должна была отдыхать. Люди шли в лес собирать целебные травы. По поверьям, прохладная погода предвещала хороший урожай зерна.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 23 мая дает все основания спланировать активный день на природе без сюрпризов и с хорошим настроением.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: какую поддержку можно получить.

Також Politeka писала, Подорожание консервов в Запорожье: ценники снова подскочили, сколько стоят популярные товары.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Запорожье: какие вакансии и зарплату предлагают для ВПО.