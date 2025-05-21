Потепление в Киеве и области продолжается – каким будет прогноз погоды на четверг, 22 мая 2025 года.

Синоптики рассказали, чем удивит жителей прогноз погоды по Киеву и области на четверг, 22 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, на четверг для ряда регионов Украины объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях – ожидаются грозы, местами град, шквальный ветер до 15-20 метров в секунду, но это коснется преимущественно Запада страны.

На остальных территориях преимущественно сухо. В Киеве и области прогноз погоды на 22 мая предполагает более приятную метеорологическую ситуацию: переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается юго-западного направления, достаточно сильный, 7-12 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то в ночные часы по области термометры будут показывать +7+12 градусов, а днем ​​показатели поднимутся до +20+25 тепла, пишет Politeka.

В Киеве, как обещает прогноз погоды на 22 мая 2025 года, воздух прогреется от +10+12 градусов ночью до +22+24 днем. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что в столице в четверг без существенных осадков, днем ​​воздух прогреется примерно до +22 градусов, но, по предварительным данным, уже скоро ожидается ухудшение погоды – на День города, 25 числа, есть вероятность обильных ливней с грозами.

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