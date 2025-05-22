Местные жители обсуждают вероятное повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье, а эксперты подчеркивают, что это произойдет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье уже на пороге, поэтому майские платежки ударят по семейным бюджетам обычных украинцев, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье, прежде всего, касается счетов за газ и электроэнергию. Первым неприятным сюрпризом станет третья платежка за распределение газа. В компании «Газсети» объясняют, что речь идет об отдельной оплате за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Такой шаг должен обеспечить надлежащий уровень безопасности для многоэтажек. Регулярность проверок зависит от возраста дома. Если сооружение относительно новое, до 25 лет, технический осмотр будет проводиться раз в пять лет.

А вот в более старых зданиях обследование станет чаще, раз в три года. То есть уже в этом месяце многие местные жители получат дополнительные немалые суммы. Но это еще не всё. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье коснется и электроэнергии.

Особенно сильно это ударит по имеющим электроотопление. Ранее для таких домохозяйств действовала льготная ставка 2 гривны 64 копейки за первые две тысячи киловатт. Теперь льготы отменены, и эта цифра поднимется до 4 гривен 32 копеек за каждый потребленный киловатт-час независимо от объема использования.

Для многих это станет ощутимой финансовой проблемой. Ведь речь идет не просто о нескольких гривнях сверху, а о существенном росте нагрузки на семейный бюджет.

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