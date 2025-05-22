Подорожание продуктов в Харькове стало одной из главных тем для обсуждения среди горожан - рост цен заметен как в супермаркетах, так и в местных торговых точках, сообщает Politeka.

По информации портала "Минфин", увеличение стоимости зафиксировано на ряд основных товаров - в частности, макаронные изделия, подсолнечное масло, молочную продукцию, рыбу и хлеб.

Так, макароны типа перьев подорожали до 35,23 грн/кг, тогда как в харьковской сети "Рост" вермишель La' Pasta (400 г) реализуют за 37,40, что в пересчете составляет 93,50 грн/кг — почти втрое дороже, чем в Metro (29,9). Подсолнечное масло "Олейна" объемом 850 мл в Украине в среднем стоит около 80 гривен. В местных маркетах же прессованное масло (500 мл) продают по 46,50, что составляет 79 гривен за 850 мл.

Молоко "Яготинское" 2,6% подорожало до 57,35 грн, но в местных маркетах можно найти альтернативу - Mileko 1% - за 37,06. Значительный рост наблюдается на рыбу: живой карп подорожал до 168,05 кг, тогда как в харьковской сети стейк карпа уже стоит 276,20 гривен. Хлеб пшеничный вырезка у Novus сейчас по 47,49, а в харьковских магазинах зерновой весовой хлеб продается по 52,50.

Следовательно, подорожание продуктов в Харькове подтверждается как общенациональными тенденциями, так и ценниками в местных магазинах — рост затронул практически все ключевые продукты ежедневного потребления.