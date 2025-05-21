Согласно Закону Украины пенсионерам в Сумах предоставляются надбавки к пенсии в 2025 году.

В Сумах пенсионеры продолжают получать ежемесячные надбавки к пенсии в 2025 году, однако доплаты предусмотрены не всем, сообщает Politeka.net.

Эту поддержку государство ввело с целью частичной компенсации расходов на лекарства, медицинское обслуживание и другие повседневные потребности пожилых людей, сообщает Politeka.net.

Размер надбавок к пенсии в 2025 году зависит от возраста пенсионера в Сумах:

с 70 до 74 лет – до 300 гривен ежемесячно;

с 75 до 79 лет – до 456 гривен;

80 лет и старше – до 570 гривен.

Они начисляются автоматически, без личного обращения в ПФУ. Выплаты начинаются со следующего дня после дня рождения пенсионера.

Основные положения программы:

Размер надбавки к пенсии в 2025 году увеличивается после достижения возрастного рубежа в Сумах.

Доплаты назначаются независимо от вида выплат или страхового стажа.

В случае смерти пенсионера выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за датой смерти.

Эти выплаты являются частью более широкой государственной системы поддержки пожилых людей. Их размер может варьироваться в зависимости от уровня инфляции и возможностей государственного бюджета.

Отдельная доплата

Кроме возрастных дополнительых платежей, закон гарантирует, что украинцы в возрасте 65 лет с необходимым страховым стажем имеют право на деньги в размере не менее 40% от средней заработной платы по стране. Если фактическая сумма пенсии меньше этого уровня, государство осуществляет доплату до установленного минимума. Это также происходит автоматически, без дополнительных заявлений.

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