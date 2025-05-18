Облэнерго объявило о новых графиках отключения света в Харькове и области на следующую неделю – с 19 по 25 мая 2025 года.

В течение следующей недели, с 19 по 25 мая 2025 года, в Харькове и области будут снова действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В понедельник, 19 мая, графики отключения света будут действовать в предалах Высочанской территориальной общины в Харьковской области. По данным облэнерго, с 9:00 до 17:00 в связи с выполнением плановых ремонтных работ без электроэнергии останутся жители поселка Бабаи, сел Ржавец и Уютное.

Кроме того, в этой же общине частично будет обесточен поселок Высокий по улицам Авиационная, Отдых, Гагарина, Гражданская, Дружеская, Крайняя, Луговая, Мечта, Новая, Оргтехники, Ощепкова, Подлесная, Победы, Поперечная, Пшеничко, Светлая, Софиевская, Футбольная, Шота Руставели, а также ряд переулков и въездов.

Во вторник, 20 мая, графики отключения электроэнергии будут действовать в Харькове. Облэнерго предупреждает о ремонтных работах, из-за которых будет обесточена часть Роганского жилмассива в Индустриальном районе города, пишет Politeka.

Ограничения будут действовать ориентировочно с 9:00 до 17:00 по улицам:

Зарянская;

92-й Бригады (дома по парной стороне 12-54А);

Зубарева (дома по нечетной стороне 45-63).

Также актуальным остается призыв "Укрэнерго" к украинцам относительно экономного энергопотребления, особенно в период с 14 до 22 часов.

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