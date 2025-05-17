Для Харькова и области прогноз погоды на 18 мая 2025 года снова обещает дожди, сильный ветер и не очень высокие температуры.

Синоптики предупредили, какие неприятности предусматривает для жителей прогноз погоды в Харькове и области на воскресенье, 18 мая 2025 года, пишет Politeka.

В целом, в течение суток в регионе облачно. Дожди пройдут как ночью, местами даже значительные, так и днем, местами с грозами. Об этом сообщили в региональном центре по гидрометеорологии.

Еще больше будет усугублять метеорологическую ситуацию сильный и порывистый юго-западный ветер скоростью 9-14 метров в секунду с порывами, достигающими 15-20 метров в секунду, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на 18 мая предполагает, что в Харьковской области температура воздуха в ночные часы составит +10+15 градусов, в дневные – до +14+19 тепла.

В Харькове, согласно прогнозу погоды на 18 мая 2025 года, ожидается ночью +12+14 градусов, днем ​​максимум до +16+18.

По словам синоптикини Наталки Диденко, в воскресенье по территории Украины периодически ожидаются дожди, сухо только в южных регионах. При этом по сравнению с субботой повысится температура воздуха в среднем до +15+19 градусов. Теплее на юге – до +18+22, а вот на западе прохладнее – до +10+14.

С понедельника, по данным синоптиков, начнутся прояснения, дожди немного ослабеют, но сильный ветер и не очень высокие температуры будут держаться.

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