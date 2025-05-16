Каких сюрпризов ожидать жителям от прогноза погоды в Харькове и области на субботу, 17 мая 2025 года.

Эксперты регионального центра гидрометеорологии дали свежий прогноз погоды для Харькова и области на субботу, 17 мая 2025 года, сообщает Politeka.

В течение суток в регионе облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем пройдет небольшой дождь, местами с грозой.

Испортит ощущения в этот день сильный ветер. В Харькове и области прогноз погоды на 17 мая предусматривает сильный юго-восточный ветер скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду.

А вот с температурой воздуха региона сравнительно повезет, пишет Politeka. Если в субботу на западе, севере и центре Украины ожидается +9+14 градусов тепла, то в Харьковской области прогноз погоды на 17 мая обещает в ночные часы +9+14, а в дневные – до +18+23.

В облцентре при этом ночью температура воздуха будет составлять +10+12 градусов, днем ​​до +19+21, также в сопровождении небольших дождей.

Эксперты Украинского гидрометеорологического центра объяснили, что в течение выходных Украина будет оставаться в поле пониженного атмосферного давления и прохладной воздушной массы с северо-запада. При этом два циклона со связанными атмосферными фронтами обусловливают неустойчивую метеорологическую ситуацию с чередованием незначительных и умеренных дождей.

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