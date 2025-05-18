Отключение газа на неделю 19–25 мая в Киевской области применяют для профилактики и модернизации сетей, а также для уменьшения риска аварий в пиковые нагрузки.

Отключение газа на неделю 19–25 мая в Киевской области коснется нескольких населенных пунктов из-за проведения плановых и ремонтных работ на газораспределительной инфраструктуре, сообщает Politeka.

Согласно информации, предоставленной региональными филиалами компании « Газсети », в указанный период специалисты будут работать над повышением надежности системы, требующей временного ограничения распределения природного газа.

В частности, в селах Дедовщина, Кончаки и Млынок (подчиняющиеся Васильковскому отделению) подача будет частично прекращена с 19 по 23.05 2025 года. Причина – ремонт газопровода среднего давления.

В настоящее время в домохозяйствах возможны перебои с подачей топлива, поэтому жителям советуют заранее подготовиться к неудобствам: позаботиться об альтернативных источниках энергии для приготовления пищи или подогрева воды.

Ранее, с 14 мая, частичные ограничения газоснабжения уже были введены в селе Антоновка (Таращанское отделение). Они продолжатся до 21 числа.

Специалисты настойчиво просят граждан соблюдать базовые правила безопасности во время временного ограничения газоснабжения и не вмешиваться в систему самостоятельно. Отключение газа на неделю 19–25 мая в Киевской области – это часть более широкой национальной программы по обновлению газовой инфраструктуры.

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