Женщина обратилась за досрочным назначением пенсии в Житомире , имея все необходимые основания, но по несогласованности в документах ПФУд ей отказал, сообщает Politeka.
Как говорится в решении Ружинского районного суда, жительница регионка, которая родила и воспитала до шестилетнего возраста шестерых детей, имела право на досрочную пенсию в Житомире согласно украинскому законодательству.
Однако в трудовой книжке, подтверждающей ее страховой стаж, выявились разногласия. Отчество указано одно, в паспорте другое, а смена фамилии оформлена без надлежащего подтверждения.
Эти неточности и стали причиной отказа. Ей сообщили об этом в письмах Пенсионного фонда еще в марте 2024 и 2025 годов. Дополнительные документы, предоставленные гражданкой, ситуацию не спасли.
Трудовая книга принадлежала к временам работы в колхозе, который давно прекратил существование, поэтому внести исправления было невозможно. Не имея других путей женщина обратилась в суд, чтобы доказать, что документ принадлежит именно ей.
Пенсия в Житомире в этом случае оказалась под угрозой, однако Ружинский районный суд принял сторону заявительницы. Дело было рассмотрено с учетом всех доказательств.
В частности, экспертное исследование подтвердило, что варианты написания отчества являются орфографическими формами одного и того же имени. Также архивные справки подтвердили соответствие записей в трудовой книжке с данными о фактической работе в сельскохозяйственных предприятиях.
Суд признал, что, несмотря на формальные несоответствия, женщина имеет право подтвердить свой стаж именно этой книгой. Представленные ею доказательства признали обоснованными, достоверными и полностью подтверждающими ее правоту.
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