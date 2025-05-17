Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области состоится из-за необходимости покрытия растущих затрат на содержание и модернизацию водопроводной инфраструктуры.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области произойдет с 1 июня 2025, сообщает Politeka.

По информации Синельниковского городского водоканала , вступают в действие новые тарифные планы для бюджетных учреждений и других потребителей. Соответствующее решение принял Днепропетровский областной совет №491-25/VIII от 7 мая 2025 года.

В частности, расценки на централизованное водоснабжение этой категории возрастут до 96,34 грн за кубический метр с учетом НДС. Централизованный водоотвод обойдется в 94,50 грн/м³, а вывоз жидких бытовых отходов — 608,38 грн за бочку объемом 3,6 м³.

В то же время, для населения цены остаются без изменений, что позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на домохозяйства. Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области коснется исключительно бюджетных и других организационных потребителей.

Такие изменения связаны с необходимостью покрытия растущих затрат на содержание и модернизацию водопроводной инфраструктуры. Уточнено, что новые цены вступают в силу с 1 июня 2025 года.

Жителям региона следует учесть, что изменения тарифов не повлияют на их счета за воду. Это решение призвано обеспечить стабильность водоснабжения и качество услуг в бюджетном секторе.

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