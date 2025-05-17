О причинах двойной стоимости рассказывают в Киевском метрополитене.

Обычно билет стоит 8 грн, однако при нарушении правил перевозки вещей эта сумма легко удваивается.

Киевский метрополитен напоминает: бесплатно можно провозить ручную кладь, спортивный инвентарь в чехлах, детские коляски, инвалидные средства передвижения и животных в контейнерах, если размеры не превышают 120 см в сумме трех измерений.

А вот если багаж больше – придется платить. Платной считается перевозка предметов, размеры которых равны или превышают 120 см в сумме длины, ширины и высоты. Также отдельная плата взимается за предметы длиной более 150 см или рулоны диаметром от 10 см и длиной от 100 см. Стоимость — как за еще одну поездку, то есть 8 грн.

Один пассажир может провозить не больше двух таких единиц. Следовательно, в случае крупногабаритного багажа общая сумма растет до 16 грн.

Чтобы избежать лишних затрат и задержек на входе, следует заранее проверять размеры вещей. Дополнительная плата за проезд в метро Киева — это не штраф, а часть четко прописанных правил пользования подземкой.