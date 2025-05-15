Ограничение движения в Харьковской области состоится в связи с капитальным ремонтом моста.

Ограничение движения в Харьковской области будет касаться только отдельного участка дороги, поэтому стоит знать об этом раньше времени, сообщает Politeka.net.

Рассказываем все известные подробности.

Так, ограничение движения в Харьковской области состоится в связи с капитальным ремонтом моста на автомобильной дороге государственного значения Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (на км 79+580), перемещение транспорта на этом участке будет полностью перекрыто.

Как объехать перекрытый участок:

Временный маршрут проложен через:

местную дорогу С-211131 (подъезд к селу Вербовка);

(подъезд к селу Вербовка); областную дорогу О-2110103 (Балаклия – Яковенково).

Рекомендация для водителей: полиция просит участников дорожного перемещения по возможности снизить интенсивность поездок в этом направлении и заранее планировать маршруты с учетом объезда. Будьте внимательны и соблюдайте временные схемы организации маршрутов.

К тому же к середине июня в Харькове на улице Клочковской запрещен проезд любого транспорта. Запрет и ограничение для водителей связано с проведением ремонтных работ на газопроводе по улице Клочковской, возле дома №336.

Пропуск транспорта будет осуществляться свободной от выполнения работ полосой движения.

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