Местные жители уже давно волнуются о подорожании проезда в Черкасской области, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

Подорожание проезда в Черкасской области стало реальностью, о которой заговорили не только водители маршруток, но и обычные пассажиры, сообщает Politeka.

В Каневе официально подтвердили, что стоимость изменится. А вместе с этим подтягиваются цены и на междугородные маршруты, так что подорожание проезда в Черкасской области не избежать.

Уже с 1 июня жители Канева будут платить больше за привычную поездку по общественному транспорту. Билет в автобусах вырастет до 15 гривен. Для школьников тоже не самые приятные новости. Их льготный тариф в учебный период поднимается до 7 грн вместо 6.

Такое решение было принято во время заседания исполкома городского совета 14 мая. Власти сообщили, что перед принятием тариф пересматривали на профильных комиссиях, где присутствовали представители отделов экономики, финансов, социальной защиты и жилищно-коммунального хозяйства.

Перевозчики не скрывают причины такого шага. Говорят, что все упорствует в росте минимальной заработной платы, цен на горючее и запчасти. По их словам, новые расходы просто не покрываются старой стоимостью билета и без изменения цен перевозки станут убыточными.

Подорожание проезда в Черкасской области затронет также пригородные направления в пределах общины. С начала лета тариф на маршруты в деревни Хмельная, Михайловка и Лука составит 1.70 за километр. Обслуживает эти направления предприятие ООО М плюс М.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Днепропетровской области: в регионе усилилась нагрузка на пассажиров, цены выросли.

Також Politeka писала, Подорожание проезда в Киевской области: сколько придется платить пассажирам.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда во Львовской области: сколько теперь придется платить пассажирам.