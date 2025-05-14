Синоптики поделились прогнозом погоды для Харькова и области на 15 мая 2025 года и предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Как обещает прогноз погоды на четверг, 15 мая 2025 года, в Харькове и области будет облачно с прояснениями, сообщает Politeka.

Ночью по области пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем снова небольшие осадки, а местами с грозой.

Главная проблема этого дня - сильный ветер юго-западного направления скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Поэтому Укргидрометцентр объявил первый (желтый) уровень опасности и предупредил о возможном осложнении движения на дорогах, негативном влиянии на работу энергетиков, коммунальщиков и строителей.

Прогноз погоды на 15 мая предусматривает, что в Харьковской области температура воздуха будет колебаться от +3+8 градусов в ночные часы до +14+19 в дневные, пишет Politeka.

В Харькове, согласно прогнозу погоды на 15 мая 2025 года, ночью без осадков, +4+6 тепла, а днем ​​пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до +16+18 градусов.

Кроме того, синоптики отметили, что в среду, 14 числа, до конца суток ожидается гроза с градом и шквалами 15-20 метров в секунду, поэтому Укргидрометцентр также объявил первый уровень опасности.

А вот в пятницу, по словам синоптиков, дожди прекратятся, воздух прогреется до +18+23, но ветер с порывами 15-20 м/с продолжит донимать.

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