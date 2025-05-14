Новая система оплаты проезда в Черкасской области будет введена в связи с праздником, сообщает Politeka.

Как информирует издание "Известия Черкасщины" , в Тальном можно будет проехать бесплатно, если вы будете одеты в вышиванку.

Таким образом, горожане присоединятся к празднованию Всеукраинского Дня вышиванки, сочетая патриотизм с поддержкой друг друга. Инициатором акции стал местный перевозчик ФЛП Роженко.

Бесплатный проезд в вышитой одежде будет действовать только один день – 15 мая – на автобусных маршрутах №1, №2 и №3. Такая инициатива имеет не только праздничный подтекст, но и социальный: это способ привлечь общину к участию в культурных событиях и показать пример единства.

Жители, которые решат одеть национальные одежды, смогут свободно передвигаться по городу, не тратя денег на транспорт. Представители перевозчика объясняют, что хотят сделать этот день особенным для пассажиров и поддержать традиции.

К слову, новая система оплаты проезда в Черкасской области предусматривает также эксперименты с мотивационными механизмами, подчеркивающими важность национальных праздников и общих ценностей.

Организаторы надеются, что инициатива не только поднимет настроение жителям, но и станет доброй традицией других общин области.

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