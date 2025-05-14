Новая система оплаты проезда в Черкасской области будет введена в связи с праздником, сообщает Politeka.

Как информирует издание "Известия Черкасщины" , в Тальном можно будет проехать бесплатно, если вы будете одеты в вышиванку.

Таким образом, горожане присоединятся к празднованию Всеукраинского Дня вышиванки, сочетая патриотизм с поддержкой друг друга. Инициатором акции стал местный перевозчик ФЛП Роженко.

Бесплатный проезд в вышитой одежде будет действовать только один день – 15 мая – на автобусных маршрутах №1, №2 и №3. Такая инициатива имеет не только праздничный подтекст, но и социальный: это способ привлечь общину к участию в культурных событиях и показать пример единства.

автобус

Жители, которые решат одеть национальные одежды, смогут свободно передвигаться по городу, не тратя денег на транспорт. Представители перевозчика объясняют, что хотят сделать этот день особенным для пассажиров и поддержать традиции.

К слову, новая система оплаты проезда в Черкасской области предусматривает также эксперименты с мотивационными механизмами, подчеркивающими важность национальных праздников и общих ценностей.

Организаторы надеются, что инициатива не только поднимет настроение жителям, но и станет доброй традицией других общин области.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.