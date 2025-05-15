Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве создает теплую атмосферу помощи и поддержки, что очень важно во время сложных времен.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве стало доступно благодаря инициативам неравнодушных граждан, сообщает Politeka.

Вот несколько вариантов, которые предоставляются бесплатно для переселенцев, ищущих временное убежище в Полтавской области.

Одним из таких вариантов есть частный дом в Полтавском районе. Удобства, как вода, канализация и газовое отопление, есть на территории этого дома. Владелец ищет человека для совместного проживания, чтобы помочь в хозяйстве, ухаживать за курами, собакой и котами. Село, где расположен дом, имеет магазины, школу, сад, а в Полтаву - всего 17 км. Несколько раз в день курсирует маршрутка, что удобно для переселенцев, желающих иметь доступ к городским удобствам.

Другое предложение — жилье для 1-2 взрослых (без детей), которые готовы помочь по хозяйству, ухаживая за пасекой и садом. Расположено в деревне, всего в 10 км от областного центра. Это летняя кухня с газовым отоплением, две комнаты, кухня и ванная. Это хорошая возможность для тех, кто ищет временное место жительства и готов помочь во дворе.

Для женщин с ребенком предлагается дом , питание и гигиена. Дом предоставляется без оплаты, а коммунальные услуги тоже покрывает владелец. Все подробности и вопросы можно обсудить через Viber.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве является важной помощью для тех, кто потерял дом из-за войны. Это помогает семьям адаптироваться к новым условиям и начать новый этап жизни, одновременно получая поддержку от местных жителей.

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