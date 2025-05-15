Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове вводится уже с мая, сообщает Politeka.

По информации Газсети , речь идет о счетах за газ.

С 1 мая 2025 года жители Харькова и других городов Украины начнут получать обновленные платежи, в частности, за газ. Речь идет о введении новой, третьей платежки, касающейся технического обслуживания газовых сетей в домах.

По новым правилам потребители будут платить отдельную сумму за проверку технического состояния газовых труб и оборудования, расположенных внутри многоквартирных домов. Именно эта услуга, как отмечают эксперты, направлена ​​на обеспечение стабильности и безопасности работы системы. Частота проверок будет зависеть от возраста дома: если сооружение новее 25 лет — осмотр будут проводить раз в пять лет, а если дома больше — раз в три года.

Это значит, что уже в мае жители многоэтажек в городе могут увидеть в своих платежках новые строчки с дополнительными суммами. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове, как подчеркивают в «Газсетях», является неизбежным шагом по содержанию инфраструктуры в безопасном состоянии. Ожидается, что внедренная система позволит избежать аварий и повысить качество обслуживания потребителей.

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