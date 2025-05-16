Если вы ищете бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве, то несколько этих вариантов могут вам понравиться.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве и области становится реальной поддержкой для женщин и семей, потерявших дом из-за войны, сообщает Politeka.

В разных районах столицы и пригорода появляются объявления, где доброжелательные люди предоставляют место жительства бесплатно — с минимальными условиями, которые вполне доступны для переселенцев.

Так, в столице предлагают комнату в двухкомнатной квартире специально для женщины или девушки, которая есть ВПЛ. Условия проживания – уютные, рассчитанные на длительное пребывание. Основное требование – порядочность и поддержание чистоты в доме.

Еще одно бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве – это дачные домики или вагончики в Броварском районе, идеальные для проживания весной и летом. Например, в Барышевке, вблизи леса, владельцы предоставляют жилье на 15 сотках с просьбой ухаживать за территорией. Это отличная возможность не только иметь крышу над головой, но и ощутить природу.

В самом Киеве также можно найти временный дом с условием помощи по хозяйству — кошение травы, уборку во дворе или уход за огородом. Такие варианты могут являться хорошим решением для летнего проживания.

В общем, подобные инициативы позволяют переселенцам сэкономить на аренде и восстановить стабильность на новом месте.

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