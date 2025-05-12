Синоптики предупредили, каких сюрпризов ждать от прогноза погоды в Харькове и области на вторник, 13 мая 2025 года.

Подробный прогноз погоды для Харькова и области на 13 мая 2025 года дали в региональном центре по гидрометеорологии, пишет Politeka.

Как сообщают эксперты Укргидрометцентра, в течение нескольких дней метеорологическая ситуация в Украине продолжит зависеть от холодной воздушной массы с севера. В результате ожидаются низкие температуры, облачность и преимущественно небольшие дожди.

В Харькове и области прогноз погоды на 13 мая предусматривает облачность с прояснениями, а также небольшие дожди в течение суток.

Из-за достаточно сильного западного ветра скоростью 7-12 метров в секунду воздух во вторник будет казаться еще холоднее, сообщает Politeka.

Температура воздуха по области ночью составит +2+7 градусов, днем ​​поднимется до +10+15. В Харькове прогноз погоды на 13 мая 2025 года обещает в ночные часы примерно +2+4, в дневные – до +12+14, также в сопровождении незначительных осадков и сильного ветра.

Также синоптики рассказали, что ночью в среду дожди должны прекратиться, хотя днем ​​снова продолжатся. Кроме того, местами ожидается туман. Температура воздуха останется без изменений – будет колебаться в течение суток от +2+7 до +10+15 градусов.

Похожая метеорологическая ситуация в регионе будет продолжаться и дальше, хотя дневные градусы уже постепенно пойдут вверх.

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