Энергетики предупреждают о новых местных графиках отключения света в Харьковской области на 13 мая 2025 года, пишет Politeka.
В частности сообщается, что графики отключения света 13 мая 2025 года ориентировочно с 9 до 16 часов будут частично действовать на территории Люботинской городской общины в таких населенных пунктах:
- городе Люботин по улицам Дачная, Транспортная;
- поселке Коваленко по ул. Петра Сагайдачного.
В настоящее время в Украине фиксируется тенденция к снижению уровня потребления электроэнергии. Благодаря тому, что небо прояснилось, бытовые солнечные электростанции могут эффективно работать, уменьшая нагрузку на общую сеть, сообщает Politeka.
По данным компании "Укрэнерго", пик энергопотребления в стране наблюдается в вечерние часы. Энергетики просят украинцев по возможности экономно использовать электроэнергию и не включать сразу несколько мощных электрических приборов вечером – в период с 18:00 до 22:00.
Плановые обесточения связаны с проведением ремонтных работ в регионе. О стабилизационных и аварийных графиках отключения света на 13 мая в Харькове и области пока речь не идет. За информацией о других ограничениях следите на страницах облэнерго и территориальных общин.
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