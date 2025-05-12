Льготы для участников боевых действий в Харькове включают в себя ряд важных социальных и материальных преимуществ, которые предоставляются государством для облегчения жизни ветеранов войны, сообщает Politeka.

Одним из главных преимуществ является бесплатное медицинское обслуживание, которое включает в себя получение лекарств без оплаты, медицинских материалов и иммунобиологических препаратов по рецептам врача. Также предусмотрено бесплатное протезирование зубов (кроме протезов из драгоценных металлов) и санаторно-курортное лечение или компенсация затрат на него. Также эти люди имеют право на внеочередное обслуживание в медицинских учреждениях и внеочередную госпитализацию.

В сфере жилищно-коммунальных услуг льготы для участников боевых действий в Харькове включают в себя скидки до 75% на квартплату, коммунальные услуги и газ. Для домов без централизованного отопления предусмотрена скидка на топливо. Кроме того, УБД могут получить скидки на установку квартирного телефона (20%) и на абонплату (50%). Для нуждающихся в улучшении жилищных условий предоставляется первоочередное обеспечение жильем.

Что касается транспорта, то УБД могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, а также имеют право на бесплатный проезд по Украине один раз в два года или со скидкой 50% один раз в год. Все эти льготы для участников боевых действий в Харькове предоставляются в рамках государственной поддержки, что помогает им адаптироваться к мирной жизни.

Также государство предусматривает гибкий график отпусков и дополнительные выходные с оплачиваемым отпуском, а также преимущественное право на работу при увольнении или ликвидации предприятия.