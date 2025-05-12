Если вы ищете бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, то несколько этих вариантов могут вам понравиться.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предлагают местные жители, которые готовы предоставить переселенцам крышу над головой и помощь в адаптации, сообщает Politeka.

Сразу несколько вариантов жилья доступны для внутренне перемещенных лиц в разных районах Днепра. Один из таких вариантов – частный дом с тремя комнатами, гаражом, погребом и земельным участком на 10 соток. Апартаменты полностью оборудованы всем необходимым для комфортного проживания: бытовая техника, мебель, интернет, бойлер, спутниковое телевидение, постельные принадлежности и посуда. Разрешено проживание с животными.

Еще один вариант – однокомнатная квартира на левом берегу города, расположенная на проспекте Слобожанском. Район тихий и удобно расположенный – рядом остановки троллейбусов и маршрутных такси, супермаркеты (АТБ, Сильпо), ТРЦ, школы, детские сады, больницы, банки, парк и детская площадка во дворе. В квартире есть мебель, бытовая техника, бойлер, холодильник, электроплита, СВЧ, кабельное телевидение, интернет, посуда и постельное белье. Все детали можно узнать по телефону, указанному в объявлении.

Также доступен вариант проживания с трудоустройством. Детали обещают рассказать по телефону 0665826405.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре — это реальная помощь тем, кто ищет новый дом и поддержку. Обращайтесь к авторам объявлений в приватные сообщения или по указанным номерам телефонов.

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