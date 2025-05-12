Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Киеве на 13 мая и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Днепре на 13 мая обещает изменяющиеся погодные условия в течение дня, сообщает Politeka.

Восход солнца состоится в 05:02, а закат – в 20:10. Утром температура будет держаться на уровне 6-7°C, что уже свидетельствует об ощутимом холоде, однако днем поднимется до 14-16°C. Вечером после того, как небо покроют облака, температурные показатели снова снизятся до 10-13°C.

Самый высокий уровень температуры за последние 130 лет был зафиксирован 13 мая 2012 и составлял +33°C, а самый низкий – в 2000 году, когда температура падала до +2°C. В этот день также наблюдалось заметное колебание влажности, которая будет достаточно высокой в ​​течение всего дня. Ночью и утром влажность будет достигать 88-93%, что означает, что возникнет ощущение духоты.

До полудня осадков не ожидается, однако после обеда на территории города возможен мелкий дождь, который должен завершиться к вечеру. Ветер умеренный, с максимальной скоростью 4 м/с. В течение дня возможны кратковременные периоды с повышенной вероятностью осадков, в частности, во второй половине дня дожди могут достичь 30% и продолжаться до вечера.

Народный прогноз погоды в Днепре на 13 мая свидетельствует о том, что теплый вечер и звездная ночь могут предусматривать теплое и урожайное лето. Это предсказание основывается на наблюдениях наших предков, когда ясный восход солнца был признаком хорошего урожая и благоприятной погоды.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: каких изменений ждать в платежках.

Также Politeka писала, подорожание хлеба в Днепре: какие виды выросли в цене больше всего.

Как сообщала Politeka, работа в Днепре: где готовы платить от 40 тысяч гривен.