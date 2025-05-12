Субсидия в Одессе затащила гражданку в судебную тяжбу после того, как Пенсионный фонд обязал ее вернуть полученную государственную помощь.

Субсидия в Одессе , которую получала гражданка несколько месяцев подряд, оказалась неправомерной из-за одного важного нюанса, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Балтского районного суда, это приобретение недвижимости, стоимость которой превышала разрешенный порог.

История началась с того, что женщине насчитали субсидию в Одессе с начала марта по конец октября 2024 года. В этот период она приобрела жилой дом, стоимость которого превысила 50 тысяч гривен. По правилам, получатели субсидии в Одессе обязаны информировать о столь значительных расходах, ведь это может повлиять на решение о предоставлении помощи.

Пенсионный фонд о покупке не сообщили. В ноябре прошлого года ПФУ направил ей письмо с требованием добровольно вернуть излишне выплаченную сумму. Это были 7092, которые гражданка получила в качестве компенсации за коммунальные услуги. Реакций не последовало.

Суд рассмотрел документы и установил, что 4 марта 2024 года гражданка подала заявление о назначении выплат. Она подписала декларацию, в которой обязалась сообщать обо всех важных изменениях, в частности о дорогих покупках. Однако в документах нет ни слова о приобретенном доме.

Более того, согласно служебной записке ПФУ обнаружил, что еще в марте 2023 года женщина купила жилую недвижимость площадью более 66 квадратных метров. Эту информацию подтвердили данные Минюста.

В суде отметили, что недостоверные данные и скрытые обстоятельства стали причиной неправомерной выплаты. В результате Балтский районный суд Одесской области принял взыскать с женщины всю сумму.

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