Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе позволяет людям, которые убегали от войны, получить временную крышу над головой, так что рассказываем подробнее.

Владельцы домов и квартир все чаще открывают двери своих домов для тех, кто в результате вынужден был покинуть родительский дом и предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе , сообщает Politeka.

Да, на популярной онлайн-платформе OLX появилось несколько новых предложений, которые могут стать реальным спасением для семей переселенцев.

Например, в селе Шевченково Килийского района Одесской области владелец дома ищет порядочных жителей, готовых жить долгое время без арендной платы. Единственное требование: бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе здесь предоставляется за оплату коммунальных услуг и уход за самой квартирой.

Дом старый, но жилой. Местами опущены потолки. Отопление печное, вода набирается из колодца, находится внешний кран. Туалет на улице, в доме есть мебель, рядом находятся школа, садик, магазины, парк и почта.

Еще одно предложение есть в самом облцентре. В районе старой Воронцовки владельцы предлагают дом в обмен на помощь. Это дом с двумя этажами, несколькими ванными комнатами, кухней и техникой, которая давно не использовалась.

Предлагают крышу над головой тому, кто готов навести порядок в запущенном пространстве. Человек или семья, которые помогут убрать, рассортировать вещи, очистить кухню и создать уют, могут жить там столько, сколько потребуется. Возраст, образование или работа не имеют значения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе сегодня точно можно найти, поэтому можно не волноваться, что останетесь без крова.

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