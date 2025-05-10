Отключение света в Одесской области 11 мая коснется Раздельнянского городского территориального общества, сообщает Politeka.
По информации громады , все из-за проведения плановых профилактических работ.
АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" будет осуществлять техническое обслуживание, в результате чего с 8:00 до 13:00 будут прекращены поставки электричества в нескольких населенных пунктах.
В частности, ограничение коснется следующих адресов:
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г. Раздельная, ул. Муниципальная, 17, ул. Независимости, 9;
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с. Новоукраинка, Раздельнянского общества;
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с. Староселье, ул. Центральная, 2, Раздельнянского района.
Эти плановые работы направлены на улучшение качества электроснабжения и поддержание стабильной работы энергетических сетей. Проведение технических проверок позволит снизить риск аварий и неполадок в будущем.
Для жителей этих населенных пунктов, которые могут столкнуться с временным отключением света, организован контактный центр. В случае возникновения вопросов или недоразумений можно обращаться по телефону: +380667509090.
Не забывайте, что плановое отключение света в Одесской области 11 мая является частью регулярных технических мер, позволяющих повысить надежность энергоснабжения. Жителям рекомендуется заранее подготовиться к этому во избежание неудобств.
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