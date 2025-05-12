Если вы ищете работу пенсионером в Харькове, то несколько этих предложений могут вам подойти.

Работа для пенсионеров в Харькове остается актуальной и востребованной — в городе открыто несколько вакансий, которые предпочитают именно людей пенсионного возраста, сообщает Politeka.

В Шевченковском районе срочно требуются охранники для дежурства на объектах с суточным графиком или вахтовым методом. К сотрудничеству особенно приглашают активных пенсионеров, желающих оставаться социально привлеченными и иметь стабильный доход.

Также в городе открыты вакансии для работников строительных специальностей – плиточников, штукатуров, грунтовщиков. Позиции предполагают полную занятость, высокую и своевременную заработную плату – от 14 000 до 15 000 гривен в месяц. Обязательное условие – отсутствие судимости. График: пятидневная рабочая неделя, с 8:00 до 16:30. Предпочтение отдается пожилым людям, которые могут свободно передвигаться по городу, имеют опыт работы и желание работать в стабильном коллективе.

Кроме того, в Немышлянском районе ищут водителя на малотоннажный автомобиль с посменным графиком. Оплата – от 15 000 до 30 000 гривен, в зависимости от нагрузки.

Работа для пенсионеров в Харькове — это реальная возможность оставаться активной, иметь дополнительный доход и чувствовать себя востребованным в обществе.

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