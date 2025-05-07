Часть адресов коснется отключения света в Одессе и области 8 мая, известно, где введут графики.

В четверг некоторые жители останутся без электроснабжения, графики отключения света в Одессе 8 мая запланированы из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщает Politeka.net.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, "ДТЭК" будет проводить профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества с 8 утра до 17:00 на улицах Данченко и Александрийской.

ДТЭК также будет проводить профилактические работы в рамках Успеновской сельской территориальной общины.

В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

Успеновский сельсовет тоже предупредил об ограничениях с 8 до 13:00 по следующим адресам:

ул. Кишиневская, 30/А

ул. Балковская,

Узкая,

Кишиневская,

Мичурина,

Победы,

Южная,

Пушкин,

Садовая,

Степная,

Халикова,

Шевченко.

Жителей просят относиться к изменениям с пониманием и заранее готовиться к возможным перебоям.

В случае возникновения вопросов отключения жителям рекомендуют обращаться в контакт-центр энергоснабжающей компании или следить за обновлениями на официальных ресурсах.

для стационарных телефонов:

+38 (048) 705 90 90

для мобильных телефонов:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

e-mail: сеnter@oblenergo.odessa.ua.

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