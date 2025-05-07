В четверг некоторые жители останутся без электроснабжения, графики отключения света в Одессе 8 мая запланированы из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщает Politeka.net.
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, "ДТЭК" будет проводить профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества с 8 утра до 17:00 на улицах Данченко и Александрийской.
ДТЭК также будет проводить профилактические работы в рамках Успеновской сельской территориальной общины.
В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в некоторых населенных пунктах.
Успеновский сельсовет тоже предупредил об ограничениях с 8 до 13:00 по следующим адресам:
- ул. Кишиневская, 30/А
- ул. Балковская,
- Узкая,
- Кишиневская,
- Мичурина,
- Победы,
- Южная,
- Пушкин,
- Садовая,
- Степная,
- Халикова,
- Шевченко.
Жителей просят относиться к изменениям с пониманием и заранее готовиться к возможным перебоям.
В случае возникновения вопросов отключения жителям рекомендуют обращаться в контакт-центр энергоснабжающей компании или следить за обновлениями на официальных ресурсах.
для стационарных телефонов:
+38 (048) 705 90 90
для мобильных телефонов:
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90
e-mail: сеnter@oblenergo.odessa.ua.
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